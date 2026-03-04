​ГАИ в Югре задержала водителя фуры с банкой конопли

Инспекторы ГАИ в Советском районе Югры задержали водителя грузовика, у которого были заметны признаки наркотического воздействия. При проверке выяснилось, что мужчина употреблял коноплю, сообщает stribuna.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления полиции.

Фуру остановили для проверки документов. 38-летний водитель из Перми показался инспекторам нетрезвым, но алкотестер не выявил алкоголь. После этого ему предложили пройти освидетельствование на наркотики, от которого он отказался. Тогда сотрудники решили осмотреть салон грузовика.

«В ходе проведения досмотра транспортного средства в потолочной полке салона обнаружена стеклянная банка с веществом растительного происхождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Согласно экспертному исследованию, представленное вещество массой 57,36 граммов является фрагментами наркотикосодержащего растения конопля», — сообщили в ГАИ.

По словам подозреваемого, растение он собрал и высушил в своем регионе для личного употребления и продавать не собирался. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 40 тысяч рублей. В полиции уточнили, что задержанного не стали арестовывать, но он должен будет приходить по вызову.