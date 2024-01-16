​В Югре на 5,4% выросло число виртуальных преступлений

В Югре в 2023 году на 5,4% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшее число дистанционных краж и мошенничеств злоумышленники совершили в отношении жителей Сургута — 21,4 %, Нижневартовска — 20,4 %, Нефтеюганска — 7,8 % и Ханты-Мансийска — 7,6 %. В общем числе пострадавших около 15 % составили государственные и муниципальные служащие, работники бюджетных организаций. Такую статистику предоставили в УМВД по ХМАО.

При этом начальник управления уголовного розыска регионального УМВД Александр Фисенко подчеркнул, что округ вдвое улучшил результаты прошлого года и занял 11 место среди субъектов РФ по расследованным виртуальным преступлениям.

В 2024 году в Югре усилят меры по профилактике преступлений с использованием информационных технологий, сообщила губернатор Наталья Комарова.

«Считаю необходимым использовать имеющиеся административные возможности для доведения предупредительной информации до каждого жителя региона, в том числе в коллективах органов власти и подведомственных учреждений», — поручила глава региона.