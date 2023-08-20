В Нефтеюганске в «Жемчужине Урала» обрушился потолок

В Нефтеюганске в спорткомплексе «Жемчужина Югры» произошло частичное разрушение гипсокартонной конструкции потолка в тренажерном зале. По данным главы города Эльвиры Бугай, несущие конструкции в порядке, помещение обесточили для проведения обследования.

«По предварительным данным причина - провисание системы вентиляции, в связи с нарушением крепежных элементов воздуховода. На территории спорткомплекса проведено обследование помещений, рабочие приступили к демонтажу поврежденного потолка. Тренажерный зал продолжит функционировать сразу после завершения всех необходимых ремонтных работ», - написала Эльвира Бугай на своей странице в ВК.

Работу спорткомплекса приостановили в 2022 году из-за угрозы обрушения. В учреждении начали выполнять ремонт, с 1 августа нефтеюганцы смогли посещать обновленные аквапарк, спортивный зал, зону банно-оздоровительного комплекса. Завершить все работы планировалось до 10 октября.