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Победили ковид? Меньше 300 югорчан заболели за сутки

В 17 муниципалитетах ХМАО зафиксированы новые ковидные больные

Победили ковид? Меньше 300 югорчан заболели за сутки
Фото: pixabay.com

На 4 марта в Югре выявлено 294 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 17 муниципалитетах округа. Больше всего новых случаев зафиксировано Сургуте (36), Нижневартовске (30), Нефтеюганске (28). За всю пандемию у 196 140 человек был подтвержден диагноз.

На момент выявления у 1 036 наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Состояние 84 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 2 200 человек, за весь период пандемии – 169 965 югорчан.

2 399 пациентов скончались за всю пандемию. За сутки – девять заболевших.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 287, комментариев: 0

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