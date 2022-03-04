В 17 муниципалитетах ХМАО зафиксированы новые ковидные больные

На 4 марта в Югре выявлено 294 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 17 муниципалитетах округа. Больше всего новых случаев зафиксировано Сургуте (36), Нижневартовске (30), Нефтеюганске (28). За всю пандемию у 196 140 человек был подтвержден диагноз.

На момент выявления у 1 036 наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Состояние 84 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 2 200 человек, за весь период пандемии – 169 965 югорчан.

2 399 пациентов скончались за всю пандемию. За сутки – девять заболевших.