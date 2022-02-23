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Столичные журналисты просят юристов помочь Эдуарду Шмонину

Коллеги просят о помощи скандально известному журналисту из Югры

Столичные журналисты просят юристов помочь Эдуарду Шмонину
Фото: www.facebook.com/sergey.khazov

Московские журналисты обеспокоились судьбой своего опального коллеги из ХМАО и создателя сайта «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина, которого ранее приговорили к восьми годам лишения свободы. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа опубликовал у себя в соцсетях просьбу к юристам, чтобы те оказали помощь:

«Дорогие друзья юристы, нужна помощь. Мой коллега из ХМАО Эдуард Шмонин получил 8 лет за свою журналистскую работу. Его долго мурыжили по этапам и сейчас, наконец, назначили дату апелляции. У него есть адвокат, он написал апелляционную жалобу, и Эдуард попросил меня показать её знакомым – не чтобы вычитать и скорректировать даже, а просто интересно мнение: исходя их практики, указанные нарушения будут ли достаточно серьёзными для отмены приговора или нет. Эдуард уверен, что его выпустят (я не так уверен, но ему про это не говорю). Жалоба на 90 страниц (есть и приговор, и 52 тома дела, но это уж за бесплатно никого не буду просить читать). У кого есть время?» – написал у себя в Фейсбуке Хазов-Кассиа.

Пост также разместил у себя оппозиционный журналист Евгений Левкович.

Напомним, что приговор Шмонину вынесли в мае прошлого года. Его признали виновным в вымогательстве и распространении порнографии. По версии обвинителя, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Общественное телевидение Югры», администратором сайта «Chinovnic.com», а также администратором сайта «Чиновник.ру» в феврале 2016 года Шмонин под угрозой распространения компрометирующих материалов шантажировал жителя Нефтеюганска и требовал 3,5 миллиона рублей. После отказа от выполнения требований статья и видеоматериалы были опубликованы в Интернет-СМИ, которыми руководил обвиняемый.

Изначально в деле было 13 преступных эпизодов, однако по половине из них Шмонин был признан невиновным уже на стадии следствия. Приговор выносили по двум статьям.


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23 февраля в 16:05, просмотров: 1784, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
23 февраля в 19:15
Свободу шмоне
йося
24 февраля в 11:05
Так вот за чьи бабосы шмоня кукарекал.
Ещё один апизниционер нарисовался.
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