Число зараженных омикроном в ХМАО увеличилось

267 югорчан заражены омикроном, передает окружной Роспотребнадзор. Случаи зафиксированы в Югорске, Пыть-Яхе, Белоярском, Покачах, Лангепасе, Радужном, Когалыме, Нягани, Советском районе, Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте и Урае.
Из них завозные – 13 (4,87%) из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.
«В 252 случаях (64,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 12 (4,5%) – по типу пневмонии, в 3 случаях (1,12%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщает Роспотребнадзор Югры.