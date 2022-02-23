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В Югре зафиксировано 267 случаев заражения омикроном

Число зараженных омикроном в ХМАО увеличилось

В Югре зафиксировано 267 случаев заражения омикроном
Фото: pixabay.com

267 югорчан заражены омикроном, передает окружной Роспотребнадзор. Случаи зафиксированы в Югорске, Пыть-Яхе, Белоярском, Покачах, Лангепасе, Радужном, Когалыме, Нягани, Советском районе, Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте и Урае.

Из них завозные – 13 (4,87%) из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 252 случаях (64,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 12 (4,5%) – по типу пневмонии, в 3 случаях (1,12%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщает Роспотребнадзор Югры.


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23 февраля в 14:04, просмотров: 1351, комментариев: 0
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