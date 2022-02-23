В одном из муниципалитетов Югры из-за неотложных работ пропадет электричество

24 февраля в Советском из-за работ по замене системы электроснабжения многоквартирного дома МУП «Уютный город Советский» без света с 11 до 12 часов останутся несколько улиц. Об этом сообщает администрация. Среди них:

Торговые точки Управление АО «Юграгаз» (улица Юности, 10, 11),

Улица Макаренко, 8, 12-18,

Парикмахерская (улица Макаренко, 14),

Гаражи «Юграгаз» по улице Макаренко,

«СеверРегионГаз»,

Магазин «Гастроном» (улица Макаренко, 4а) и светофор (на пересечении улиц Юность и Макаренко),

Также 24 февраля на ЛЭП будут проводиться работы, из-за чего с 13 до 17 часов отключат следующие улицы и точки: