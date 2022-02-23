Югорчане стали волонтерами проекта «Карта помощи жителям Донбасса»

Двое сургутян готовы принять у себя эвакуированных жителей Донецка и Луганска – они разместили свои объявления на «Карте помощи жителям Донбасса».

Ранее подобное сообщение на сайте проекта опубликовал нефтеюганец. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске объявлений пока нет.

«Карта помощи» является некоммерческой площадкой, которая осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе, предоставляя информацию о возможности размещения людей из ДНР и ЛНР, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Участники «Карты помощи» — это волонтеры, которые готовы помочь во временном размещении, и переселенцы из Донбасса.