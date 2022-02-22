В Югре некоторые автодороги ввели ограничения из-за потепление

Из-за потепления с 8 утра 23 февраля 2022 года на автодорогах Кондинского района введут ограничение грузоподъемности транспорта массой выше 15 тонн. Оно будет длится до установления устойчивых отрицательных температур, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Югры.

«На автомобильных дорога Кондинского района «пгт. Междуреченский – пгт. Кондинский», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас», «пгт. Кондинский – с. Болчары», «с. Болчары – с. Алтай – с. Кама», «пгт. Кондинское – д. Никулкина», «пгт. Междуреченский – с. Карым. – д. Шугур», «Подъезд к с. Карым», «пгт, Мортка – п. Нижняя Тавда» (на участке Куминский – граница лесобазы», – уточнили в ведомстве.