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В Югре свердловчанка, высаженная из поезда, напала на полицейского

Свердловчанка предстанет перед судом за нападение на полицейского в ХМАО

В Югре свердловчанка, высаженная из поезда, напала на полицейского
pixabay.com

В Пыть-Яхе завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Свердловской области. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Свердловчанка ехала на поезде «Нижневартовск – Волгоград». В ночь с 14 на 15 января ее высадили из поезда за буйное поведение и доставили в отдел полиции в Пыть-Яхе. Здесь она не менее четырех раз ударила полицейского в область лица и рук. По версии следствия, женщина сделала это из мести за привлечение к ответственности и высадку из поезда.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 236, комментариев: 0
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