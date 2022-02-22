Плату за водоснабжение пересчитали в Советском районе после жалобы местных жителей

Перерасчет платы за водоснабжение произвели в Советском районе после жалобы местных жителей на некачественную питьевую воду. В ходе прокурорской проверки установлено, что МУП «Советский тепловодоканал» в 2021 году не обеспечило соответствие качества поставляемой населению питьевой воды в поселениях Советского района санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Глава муниципалитета и директор МУПа получили прокурорское представление с требованием устранить нарушения и произвести перерасчет платы за водоснабжение. В результате в районе разработали план по устранению нарушений, а жителям произвели перерасчет платы на общую сумму свыше 10 млн рублей.

«Также межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать администрацию района обеспечить население питьевой водой надлежащего качества и осуществить реконструкцию водоочистных сооружений», - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.