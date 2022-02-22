11 человек умерли от коронавируса в ХМАО за сутки

За последние сутки в Югре выявлено 1 604 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 2 314. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Нефтеюганске – 322, Нижневартовске – 215 и Сургуте – 179, сообщает окружной оперативный штаб.

«На момент выявления у 1 575 наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в ХМАО от ковида умерли 11 человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, от инфекции в округе скончались 2 310 человек.