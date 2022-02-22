Югорчан предупредили о шестидневной рабочей неделе перед 8 марта

В преддверии Дня защитника Отечества и выходного дня, 22 февраля, в Югре сократится рабочий день на один час. Однако, россиян ожидает шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта перед Международным женским днем, напомнила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. Зато потом нас ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня», – пояснила эксперт. Также она добавила, что сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта не должно повлиять на зарплату. А если же в праздники сотрудника обязывают выйти на работу, то ему необходимо заплатить в двойном размере или предоставить отгул.