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«Давно хотела попробовать». Югорчанка подозревается в краже рыб ценных пород

Жительницу Нефтеюганска заподозрили в краже семги и креветок на 37 тысяч рублей

«Давно хотела попробовать». Югорчанка подозревается в краже рыб ценных пород
УМВД по ХМАО

Жительница Нефтеюганска стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в краже, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

С сообщением о краже рыбной заморозки в дежурную часть обратился местный предприниматель. Он рассказал, что неизвестные повредили палатку, расположенную на Центральном рынке, и похитили оттуда несколько килограммов семги, креветок и морских коктейлей. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая за имущественные преступления 35-летняя жительница города. Любительница рыб ценных пород пояснила, что давно хотела попробовать морские продукты, но приобрести не было возможности. В квартире подозреваемой сотрудники полиции нашли часть похищенного.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 99, комментариев: 0
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