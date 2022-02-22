Жительницу Нефтеюганска заподозрили в краже семги и креветок на 37 тысяч рублей

Жительница Нефтеюганска стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в краже, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

С сообщением о краже рыбной заморозки в дежурную часть обратился местный предприниматель. Он рассказал, что неизвестные повредили палатку, расположенную на Центральном рынке, и похитили оттуда несколько килограммов семги, креветок и морских коктейлей. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая за имущественные преступления 35-летняя жительница города. Любительница рыб ценных пород пояснила, что давно хотела попробовать морские продукты, но приобрести не было возможности. В квартире подозреваемой сотрудники полиции нашли часть похищенного.