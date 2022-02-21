209 случаев заражения «омикроном» выявлено в Югре, сообщили в Роспотребнадзоре

В ХМАО, по данным на 20 февраля, выявлено всего 209 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Все заболевшие – взрослые, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Случаи заражения «омикроном» зарегистрированы в 14 муниципалитетах: Югорске, Пыть-Яхе, Белоярском, Покачах, Лангепасе, Радужном, Когалыме, Нягани, Советском районе, Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте и Урае. Завозных оказалось только 12 случаев: югорчане подхватили новый штамм в Египте, Турции, Сомали, ОАЭ, Доминикане, Испании, Таджикистане, Казахстане.

«В 197 случаях (94,3%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 10 (4,78%) – по типу пневмонии, в 2 случаях (0,96%) - бессимптомное течение заболевания», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.