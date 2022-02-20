Губернатор ХМАО заявила о возможности принять эвакуированных из Донецка и Луганска

Глава Югры Наталья Комарова заявила временно исполняющему обязанности министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, а также губернатору Ростовской области Василию Голубеву о готовности региона принять эвакуированных из Донецка и Луганска детей и взрослых, а также оперативно развернуть пункты временного размещения. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

«Югра готова с даты приезда граждан из Донецка и Луганска разместить до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, взрослых, взрослых с детьми до 200 человек. Кроме того, есть возможность оперативно развернуть пункты временного размещения», — говорится в письмах за подписью губернатора региона.