Восемь югорчан скончались от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в ХМАО выявлено 2 050 новых заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Ханты-Мансийске – 345, Нефтеюганске – 297 и Сургуте – 246, сообщили в окружном оперштабе. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 181 364.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 51, с симптомами ОРВИ – 1 970, в бессимптомной форме заболевания – 29. Выздоровели за весь период пандемии — 139 460 человек.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли восемь пациентов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 290 человека.