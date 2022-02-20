Глава гуманитарного корпуса ХМАО заявил о готовности волонтеров помогать беженцам ЛНР и ДНР

Добровольцы из Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО готовы помочь жителям ЛНР И ДНР, которых эвакуируют в Ростовскую область. Об этом ugra-news.ru рассказал руководитель учреждения Эдуард Логинов. Он сообщил, что волонтеры могут оказать помощь в лагерях беженцев, принимать и размещать их в Югре, если будет поставлена такая цель.

«Конечно мы обеспокоены создавшейся ситуацией. Вся Россия, вся страна не может понять, почему страны НАТО решили, что мы непременно нападем на Украину. Россия не собирается этого делать, а вот помочь женщинам, старикам, детям, которых прямо в эту минуту эвакуируют из Донецкой и Луганской республик, — наш долг и потребность наших сердец», — резюмировал Логинов.