Суд обязал администрацию Нефтеюганска организовать освещение на двух улицах

Администрацию Нефтеюганска обязали черед суд организовать освещение на двух улицах города. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО, с жалобой на темные дороги обратились жители города. В надзорном ведомстве провели проверку.

«Установлено, что в Нефтеюганске на отдельных участках внутриквартальных проездов не созданы условия, обеспечивающие безопасность дорожного движения. Участки автомобильных дорог муниципального значения, проходящие по ул. Березовая и ул. Кедровая, не имеют освещения», - отметили в пресс-службе ведомства.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города осветить темные улицы. Иск удовлетворен в полном объеме.