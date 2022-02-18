574 комплекта постельного белья сошьют осужденные для югорского колледжа

Осужденные, содержащиеся в исправительных колониях ХМАО, изготовят мебель и постельное белье для Нижневартовского колледжа. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО, ранее для ИК-11 Сургута приобрели оборудование для производства мебели. Руководство учреждения заключило контракт на производство мебели для учебного заведения на сумму более 7 млн рублей. Изготовлением столов, тумб и шкафов займутся 10 осужденных.

В колонии №15 Нижневартовска осужденные изготовят постельного белья. 574 комплекта на сумму 1 млн рублей будут шить 20 человек, имеющих профильное образование.

«Осужденные Югры работают в цехах деревообработки и металлообработки, швейных цехах, а также изготавливают продукты питания. Каждый человек, трудоустроенный на производстве исправительных колоний, имеет образование, позволяющее выполнять свою работу на высоком уровне», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.