Девять пациентов скончались в Югре от ковида

За прошедшие сутки в ХМАО выявлено 2 422 новых заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Сургуте – 444, Нижневартовске – 319, Нефтеюганске – 236 и Урае – 194, сообщили в окружном оперштабе.

На момент выявления у 2 350 наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 21 – бессимптомно. За сутки излечились 4 770 человек, за весь период пандемии – 131 341 югорчанин.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли девять пациентов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 272 человека.