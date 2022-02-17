16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7527   EUR  86,1308  

Новости

Больше новостей
В каком режиме вы работаете?

Очный 66.4%

Дистанционный 22.4%

Комбинирую 11.2%

Всего голосов: 214

Комментировать
1
Вы следите за Олимпийскими Играми в Пекине?

Да 44.6%

Нет 55.4%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Хватает ли вам информации о строительстве в Сургуте НТЦ?
Комментировать
0
«Аэрофлот» или «Победа»: для вас имеет значение?

Да, «Аэрофлот» 75.8%

Да, «Победа» 3.5%

Нет 20.8%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Больше опросов

Югра вошла в тройку регионов с наибольшими сборами налогов в 2021 году

ХМАО занял второе место в России по собираемости налогов в 2021 году

Югра вошла в тройку регионов с наибольшими сборами налогов в 2021 году
pixabay.com

Из 85 регионов России пять (включая Югру) обеспечили почти половину — 47,6% — всех поступивших в бюджет налогов в 2021 году. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Объем налоговых поступлений в бюджет в прошлом году составил 28,53 трлн рублей, что на 35,8% больше, чем годом ранее. Из общей суммы 15,88 трлн рублей ушло в федеральную казну, еще 12,65 трлн — в консолидированные бюджеты регионов, пишут «Ведомости».

Больше всего налогов в минувшем году было собрано в Москве – 16,8%. Югра оказалась на втором месте с показателем 14,4%. Следом идут Ямал – 6,7%, Санкт-Петербург – 5% и Московская область – 4,8%.

Наименьшую часть налогов бюджету принесла Ингушетия - 0,02%, Еврейская автономная область - 0,03%, Тыва - 0,03%), Калмыкия - 0,04% и Республика Алтай - 0,04%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:25, просмотров: 166, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 2057
  2. ​Сейчас НТЦ следует расшифровывать как «научно-таинственный центр». Это отражает всю публичную суть мега-проекта 1261
  3. На ремонт всех теплосетей в Сургуте потребуется шесть лет 975
  4. На нескольких ледовых переправах в Югре введут ограничения из-за погоды 885
  5. В Югре зафиксировано 209 случаев заражения омикроном 823
  6. Андрей Филатов поручил провести профилактику аварий на теплосетях 821
  7. ​В сургутском ТЦ украли крабов, стейки из мраморной говядины и швейцарский шоколад 681
  8. Задержан главный дорожник Ханты-Мансийска по подозрению в получении взятки 452
  9. В Мегионе компанию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию 437
  10. ​В Сургуте капитально отремонтируют здания четырех школ и детсадов летом 407
  1. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 4042
  2. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3478
  3. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 2923
  4. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 2919
  5. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 2811
  6. На трассе Сургут-Нижневартовск столкнулись легковушка и грузовик: есть погибшие 2460
  7. ​Пропаганда и мы 2373
  8. ​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию 2369
  9. ​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту ковид-больных 2259
  10. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 2241
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31850
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24791
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 12575
  4. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 9109
  5. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 8636
  6. ​Умер Виктор Мережко 8238
  7. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7884
  8. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7487
  9. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7015
  10. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6892

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика