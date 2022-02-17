ХМАО занял второе место в России по собираемости налогов в 2021 году

Из 85 регионов России пять (включая Югру) обеспечили почти половину — 47,6% — всех поступивших в бюджет налогов в 2021 году. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Объем налоговых поступлений в бюджет в прошлом году составил 28,53 трлн рублей, что на 35,8% больше, чем годом ранее. Из общей суммы 15,88 трлн рублей ушло в федеральную казну, еще 12,65 трлн — в консолидированные бюджеты регионов, пишут «Ведомости».

Больше всего налогов в минувшем году было собрано в Москве – 16,8%. Югра оказалась на втором месте с показателем 14,4%. Следом идут Ямал – 6,7%, Санкт-Петербург – 5% и Московская область – 4,8%.

Наименьшую часть налогов бюджету принесла Ингушетия - 0,02%, Еврейская автономная область - 0,03%, Тыва - 0,03%), Калмыкия - 0,04% и Республика Алтай - 0,04%.