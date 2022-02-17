16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7527   EUR  86,1308  

Новости

Больше новостей
В каком режиме вы работаете?

Очный 66.4%

Дистанционный 22.4%

Комбинирую 11.2%

Всего голосов: 214

Комментировать
1
Вы следите за Олимпийскими Играми в Пекине?

Да 44.6%

Нет 55.4%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Хватает ли вам информации о строительстве в Сургуте НТЦ?
Комментировать
0
«Аэрофлот» или «Победа»: для вас имеет значение?

Да, «Аэрофлот» 75.8%

Да, «Победа» 3.5%

Нет 20.8%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Больше опросов

Глава Росприроднадзора включила Югру в число самых грязных регионов России

ХМАО является одним из самых загрязненных регионов России, считает Радионова

Глава Росприроднадзора включила Югру в число самых грязных регионов России
Светлана Радионова / instagram.com

Самыми грязными регионами страны по размеру вреда по итогам 2020–2022 годов стали Югра, Краснодарский и Приморский края. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РБК.

«Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020–2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край», — сказала чиновница.

По ее оценке, нефтегазовый сектор России соответствует «самым высоким мировым стандартам и по добыче, и по переработке, и по транспортировке нефти». Но проблемы, тем не менее, есть,

«Их [нефтяников] инфраструктура на больших расстояниях постоянно приносит какие-то проблемы. Промысловые трубопроводы в Коми, ХМАО и ЯНАО — наша головная боль, особенно в паводковый период. У многих компаний межпромысловые трубопроводы 1970-х годов. Достаточно вспомнить несколько аварий, в результате которых был нанесен существенный ущерб окружающей среде», - добавила Радионова.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 13:53, просмотров: 158, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 1997
  2. В Новой Зеландии митингующих разгоняли надоевшими песнями Baby Shark и «Макарена» 1720
  3. ​Сейчас НТЦ следует расшифровывать как «научно-таинственный центр». Это отражает всю публичную суть мега-проекта 1171
  4. На ремонт всех теплосетей в Сургуте потребуется шесть лет 945
  5. На нескольких ледовых переправах в Югре введут ограничения из-за погоды 843
  6. Югорская пенсионерка потеряла деньги при покупке онлайн-вебинара по подготовке к ЕГЭ 815
  7. Андрей Филатов поручил провести профилактику аварий на теплосетях 787
  8. В Югре зафиксировано 209 случаев заражения омикроном 786
  9. ​В сургутском ТЦ украли крабов, стейки из мраморной говядины и швейцарский шоколад 520
  10. В Мегионе компанию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию 352
  1. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 5396
  2. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 3982
  3. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3468
  4. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 2896
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 2854
  6. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 2796
  7. На трассе Сургут-Нижневартовск столкнулись легковушка и грузовик: есть погибшие 2435
  8. ​Пропаганда и мы 2349
  9. 20 врачей Югры боролись за жизнь женщины, решившейся на домашние роды 2337
  10. ​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию 2302
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31840
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24784
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 12541
  4. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 9046
  5. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 8598
  6. ​Умер Виктор Мережко 8170
  7. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7878
  8. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7480
  9. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7013
  10. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6888

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика