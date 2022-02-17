Наталья Комарова назначила руководителя Гостехнадзора ХМАО

В Югре на должность руководителя службы госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главного государственного инженера-инспектора округа назначен Андрей Никанов. До этого он с сентября 2020 года исполнял обязанности руководителя службы.

Согласно распоряжению губернатора Натальи Комаровой, к служебным обязанностям Никанов приступает с 18 февраля.

Андрей Никанов родился в 1964 году в Кустанайской области Казахстана. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специальности «Автомобиль и автомобильное хозяйство». С 1992 до 2016 года работал в ГИБДД УМВД России по Югре. Стаж работы в гостехнадзоре – 6 лет, с марта 2016 года он замещал должность заместителя руководителя службы.