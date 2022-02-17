Штраф в размере 20 млн рублей получила компания из Мегиона за взятку

Компания «Профстройгарант» из Мегиона получила наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей за коррупционное правонарушение. Такое решение принял мировой судья после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Установлено, что в период с августа по декабрь 2019 года представитель ООО «Профстройгарант» передал должностному лицу Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора округа взятку в размере более 2 млн рублей.

«Деньги предназначались за изготовление и выдачу подложного заключения о соответствии построенного объекта установленным требованиям, на основании которого в дальнейшем обществом получено разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию», - уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Сообщается также, что в суде на рассмотрении находятся уголовные дела в отношении инспектора Жилстройнадзора Югры и представителя ООО «Профстройгарант». Первый обвиняется в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере, второй – в даче взятки в особо крупном размере.