Олимпийский чемпион Сергей Устюгов может получить звание почетного жителя ХМАО

Известному лыжнику, чемпиону Олимпийских игр в Пекине Сергею Устюгову предложили присвоить звание «Почетный житель ХМАО – Югры». С такой инициативой выступила фракция КПРФ в региональной думе. Коммунисты уже направили письма с ходатайством в адрес губернатора Натальи Комаровой и председателя думы Бориса Хохрякова, сообщается на сайте реготделения партии.

«Сергей Устюгов вместе с командой одержал великую победу на Олимпийских играх, которую не удавалось повторить советским и российских спортсменам более 40 лет. Имя нашего земляка вписано золотыми буквами в историю олимпийских побед и мировых чемпионатов. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сергей Устюгов является ярчайшим примером для подрастающего поколения, и в полной мере заслуживает присвоения звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», – говорится в обращениях коммунистов.

Напомним, российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине. Атлеты принесли национальной олимпийской сборной четвертое «золото».