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В ХМАО предложили присвоить лыжнику Сергею Устюгову звание почетного жителя

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов может получить звание почетного жителя ХМАО

В ХМАО предложили присвоить лыжнику Сергею Устюгову звание почетного жителя
Фото: vk.com/shtabugra

Известному лыжнику, чемпиону Олимпийских игр в Пекине Сергею Устюгову предложили присвоить звание «Почетный житель ХМАО – Югры». С такой инициативой выступила фракция КПРФ в региональной думе. Коммунисты уже направили письма с ходатайством в адрес губернатора Натальи Комаровой и председателя думы Бориса Хохрякова, сообщается на сайте реготделения партии.

«Сергей Устюгов вместе с командой одержал великую победу на Олимпийских играх, которую не удавалось повторить советским и российских спортсменам более 40 лет. Имя нашего земляка вписано золотыми буквами в историю олимпийских побед и мировых чемпионатов. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сергей Устюгов является ярчайшим примером для подрастающего поколения, и в полной мере заслуживает присвоения звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», – говорится в обращениях коммунистов.

Напомним, российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине. Атлеты принесли национальной олимпийской сборной четвертое «золото».


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Сегодня в 13:38, просмотров: 224, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:30
Опознанный лыжник неопознанной страны.
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:47
Недостоин. Это опустит звание «Почетной гражданин ХМАО» ниже плинтуса. Что он сделал для округа? Как его можно поставить в один ряд с Эрвье, Салмановым, Бахиловым, Григорьевой, Богдановым, Важениным, Панасевич, Солохиным и другими сургутянами почётными жителями округа.
А за золото достаточно и материальных поощрений: премии в 4 млн рублей и подаренного автомобиля или квартиры. Все.
Орден и медаль если и дадут то тоже зря. Как там у Ввысоцкого:
«Отберите орден у НасЕра. - Не достоин ордена НасЕр».
Почему так? А потому как выступали они неизвестно от кого. Всего всего мирового сообщества они выступали под эмблемой пяти колец. А я такого государства не знаю. Но это точно ге Россия. А это конспирация какая-то получается. Вроде бы и лыжники из России. А ни герба ни знамени ни упоминая страны нет,
Поэтому ордена дают тем кто идёт под знаменем своей страны в спортивный бой и побеждает.
А вот Камиле Валиевой орден нужно дать. Мужественная девочка одна борется против репрессий ВАДА и МОК.
А все спортсмены в том числе и Устюгов языки в ж..пу засунули и предались молчку. Ни слова в защиту не сказали.
Нет не достоин быть почётным жителем Югры.
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