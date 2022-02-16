Олимпийский чемпион Сергей Устюгов может получить звание почетного жителя ХМАО

Известному лыжнику, чемпиону Олимпийских игр в Пекине Сергею Устюгову предложили присвоить звание «Почетный житель ХМАО – Югры». С такой инициативой выступила фракция КПРФ в региональной думе. Коммунисты уже направили письма с ходатайством в адрес губернатора Натальи Комаровой и председателя думы Бориса Хохрякова, сообщается на сайте реготделения партии.
«Сергей Устюгов вместе с командой одержал великую победу на Олимпийских играх, которую не удавалось повторить советским и российских спортсменам более 40 лет. Имя нашего земляка вписано золотыми буквами в историю олимпийских побед и мировых чемпионатов. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сергей Устюгов является ярчайшим примером для подрастающего поколения, и в полной мере заслуживает присвоения звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», – говорится в обращениях коммунистов.
Напомним, российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине. Атлеты принесли национальной олимпийской сборной четвертое «золото».
А за золото достаточно и материальных поощрений: премии в 4 млн рублей и подаренного автомобиля или квартиры. Все.
Орден и медаль если и дадут то тоже зря. Как там у Ввысоцкого:
«Отберите орден у НасЕра. - Не достоин ордена НасЕр».
Почему так? А потому как выступали они неизвестно от кого. Всего всего мирового сообщества они выступали под эмблемой пяти колец. А я такого государства не знаю. Но это точно ге Россия. А это конспирация какая-то получается. Вроде бы и лыжники из России. А ни герба ни знамени ни упоминая страны нет,
Поэтому ордена дают тем кто идёт под знаменем своей страны в спортивный бой и побеждает.
А вот Камиле Валиевой орден нужно дать. Мужественная девочка одна борется против репрессий ВАДА и МОК.
А все спортсмены в том числе и Устюгов языки в ж..пу засунули и предались молчку. Ни слова в защиту не сказали.
Нет не достоин быть почётным жителем Югры.