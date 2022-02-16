Житель Мегиона за один вечер угнал два автомобиля

Житель Мегиона стал фигурантом уголовного дела за угон двух автомобилей. Ранее он уже был трижды судим, в том числе за угон машины, и сейчас ему грозит новое наказание, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Накануне в ОМВД России по Мегиону с разницей в час поступили два заявления об угоне «Газели» и «ВАЗ 2114». Полицейские быстро обнаружили похищенные автомобили и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, который дал признательные показания и объяснил мотив своих действий.

По словам задержанного, он выпил спиртной напиток в одном из заведений города и пошел в сторону магазина «Уют», где наткнулся на «Газель». Поскольку на улице было холодно, он решил доехать на ней до «Монетки». Доехав до магазина, он припарковал «Газель» в одном из дворов и зашел в ближайший дом.

Позже, выйдя из подъезда, подозреваемый заметил возле угнанного автомобиля сотрудников полиции и зашел обратно, чтобы сменить одежду. Далее он прошел мимо полицейских, не вызывая подозрений, и, дойдя до магазина «Монетка», увидел заведенную «Ладу», дверь которой оказалась не заперта. Мужчина поехал на ней в сторону коттеджного поселка, но не справился с управлением и попал в ДТП. Тогда он снова пешком направился в сторону магазина «Уют», где увидел машину знакомого и сел в нее погреться. Там его и задержали сотрудники полиции.