Глава МУП «Школьное питание» в Нефтеюганске потерял работу после критики мэра

В Нефтеюганске уволили главу МУП «Школьное питание» Сергея Витера. Это произошло после того, как работу комбината школьного питания раскритиковала мэр города Эльвира Бугай. Увольнение Витера подтвердили в администрации Нефтеюганска.

«Витер был уволен 11 февраля. Причины не комментируем», — сообщили в информотделе мэрии изданию NEFT.

Напомним, Эльвира Бугай устроила внеплановую проверку школьных столовых после жалоб родителей учеников на качество еды. Ревизия прошла в общеобразовательных организациях №3 и 10. Блюда в столовой школы № 10 градоначальнице понравились, а в школе № 3 – вызвали нарекания.