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Челябинца отправили в колонию строгого режима за кражу денег с карты югорчанки

Челябинец получил срок за кражу денег с банковского счета югорчанки

Челябинца отправили в колонию строгого режима за кражу денег с карты югорчанки
pixabay.com

Пыть-Яхский городской суд вынес приговор жителю Челябинска. Он признан виновным в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что злоумышленник в июле 2021 года, завладев банковской картой жительницы Югры, перевел на свой банковский счет свыше 130 тыс. рублей.

Суд назначил челябинцу наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Также суд взыскал с подсудимого деньги в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 253, комментариев: 0
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