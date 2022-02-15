Челябинец получил срок за кражу денег с банковского счета югорчанки

Пыть-Яхский городской суд вынес приговор жителю Челябинска. Он признан виновным в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что злоумышленник в июле 2021 года, завладев банковской картой жительницы Югры, перевел на свой банковский счет свыше 130 тыс. рублей.

Суд назначил челябинцу наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Также суд взыскал с подсудимого деньги в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.