Объем средств на счетах эскроу в «тюменской матрешки» вырос за год в два раза

Объем средств на счетах эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, открытых жителями Югры, Ямала и Тюменской области, на 1 января 2022 года превысил 102 млрд рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Югорчане разместили на счетах эскроу 26 млрд рублей, ямальцы – 31 млрд и тюменцы – 45 млрд.

«По завершенным проектам со счетов эскроу уже перечислено свыше 55 млрд рублей застройщикам или банкам в счет погашения кредитов на строительство объектов. Более 16,6 тыс. дольщиков стали собственниками жилья», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что банки заключили с застройщиками 257 договоров проектного финансирования, сумма кредитных линий достигла 193 млрд рублей. Средняя процентная ставка по таким договорам на начало 2022 года в УрФО составила 4,06% годовых.