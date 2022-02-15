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Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО составляет 57 тысяч рублей

Предлагаемая зарплата на Урале на 4 тысячи рублей ниже, чем в среднем по России

Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО составляет 57 тысяч рублей
pixabay.com

Югра заняла второе место в списке уральских регионов по уровню предлагаемых зарплат. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.ru, которая проанализировала порядка 80 тыс. вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах УрФО.

Согласно результатам исследования, средняя предлагаемая зарплата в ХМАО составляет 56,9 тыс. руб. Наиболее высокие заработки наблюдаются в сферах «Добыча сырья» (72,6 тыс. руб.), «Высший менеджмент» (72,2 тыс. руб.) и «Строительство, недвижимость» (67,9 тыс. руб.).

Лидером рейтинга ожидаемо стал Ямал, где средняя предлагаемая зарплата в январе составила 76,1 тыс. руб. На третьей строчке списка разместилась Тюменская область с зарплатой 52,8 тыс. руб. Следом идут Свердловская (47,8 тыс. руб.), Курганская (45,7 тыс. руб.) и Челябинская (43,4 тыс. руб.) области.

Отмечается также, что в среднем по УрФО работодатели предлагают 48,3 тыс. руб., по России – 52,5 тыс. руб.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 152, комментариев: 0
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