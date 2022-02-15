2 517 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Югре за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 2 517 новых случаев заражения коронавирусом в 18 муниципалитетах, сообщили в окружном оперативном штабе. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Сургуте – 551, Ханты-Мансийске – 371 и Нижневартовске – 206.

«На момент выявления у 2 451 наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 9 – бессимптомно», - уточнили в оперштабе.

Состояние 116 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли от коронавируса за сутки в ХМАО семь человек. За весь период пандемии, по официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 249 человек.