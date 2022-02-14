Сургут стал антилидером в ХМАО по суточному приросту больных коронавирусом

За минувшие сутки в Югре выявлено 3 424 новых случая заражения коронавирусом, сообщает окружной оперативный штаб. Больше всего новых зараженных зафиксировано в Сургуте – 660, следом идут Нижневартовск – 380 и Ханты-Мансийск – 350.

«На момент выявления у 3 346 наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 38 – бессимптомно», - отметили в оперштабе.

Состояние 98 госпитализированных пациентов в Югре медики оценивают как тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли семь человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, скончались 2 242 человека.