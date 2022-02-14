Регоператор «Югра-Экология» списал почти полтора миллиона рублей пени

Почти полтора миллиона рублей пени списал мусорный регоператор «Югра-Экология» жителям округа в рамках акции «Новый год без забот». Списание произошло со счетов потребителей, погасивших просроченные платежи до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.

Предложением регоператора воспользовались свыше 50 тысяч жителей округа. Основным условием акции было оплатить задолженность до 1 января 2022 года. Сумма оплаченной задолженности превысила 23 млн рублей.

«Наше предложение встретить новый год без долгов нашло отклик у клиентов, - отметил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев. - Своим участием жители внесли важный вклад в стабилизацию системы обращения с отходами региона. Ведь своевременная оплата напрямую влияет на повышение качества оказываемой услуги».