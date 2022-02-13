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​Югра готовится к паводку

Количество осадков в ХМАО на 60 процентов превысило норму

​Югра готовится к паводку
Фото: pixabay.com

Количество выпавших осадков с момента установления снежного покрова в среднем по Югре уже превысило среднемноголетние значения на 60 процентов и на 71 процент значения 2021 года. Статистику озвучил директор окружного департамента гражданской защиты населения Николай Зайцев на заседании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провела губернатор Наталья Комарова.

Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Сергей Эрнст добавил: «В январе в муниципалитетах вывезено 2,4 миллиона кубических метров снега. За этот же период прошлого года – 1,3 миллиона. В связи с увеличившимся объемом осадков органы местного самоуправления добавили количество единиц снегоуборочной техники, в работах по уборке было задействовано 4 тысячи 327 специалистов, 1 тысяча 800 единиц специализированной техники».

Наталья Комарова поручила создать в муниципалитетах условия по незатоплению территорий: «Необходимо создать систему реагирования на любое количество осадков, соответствующую всем требованиям и стандартам».


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Сегодня в 18:45, просмотров: 211, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 20:10
Прикольно. Количество выпавших осадков теперь измеряется количеством вывезенных кубических метров снега.

Надо срочно прекратить вывоз снега чтобы сократить количество осадок.

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