Количество осадков в ХМАО на 60 процентов превысило норму

Количество выпавших осадков с момента установления снежного покрова в среднем по Югре уже превысило среднемноголетние значения на 60 процентов и на 71 процент значения 2021 года. Статистику озвучил директор окружного департамента гражданской защиты населения Николай Зайцев на заседании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провела губернатор Наталья Комарова.

Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Сергей Эрнст добавил: «В январе в муниципалитетах вывезено 2,4 миллиона кубических метров снега. За этот же период прошлого года – 1,3 миллиона. В связи с увеличившимся объемом осадков органы местного самоуправления добавили количество единиц снегоуборочной техники, в работах по уборке было задействовано 4 тысячи 327 специалистов, 1 тысяча 800 единиц специализированной техники».

Наталья Комарова поручила создать в муниципалитетах условия по незатоплению территорий: «Необходимо создать систему реагирования на любое количество осадков, соответствующую всем требованиям и стандартам».