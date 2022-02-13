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​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту ковид-больных

В Югре зарегистрировано 3 611 новых случая COVID-19

​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту ковид-больных
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 3 611 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по суточному приросту стал Ханты-Мансийск, где заразились 657 человек. Также высокий уровень заболеваемости в Сургуте (574), Нижневартовске (432) и Нефтеюганске (429).

Лечение проходят более 52 тысяч человек. Среди новых заболевших почти все, 3 511 человек, обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Пневмония диагностирована у 73 пациентов.

Восемь человек с диагностированным COVID-19 скончались за сутки. Общее число летальных случаев за весь период пандемии 2 235.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 182, комментариев: 0
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