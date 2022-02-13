Аэропорты Нижневартовска и Ханты-Мансийска возобновляют международные полеты

С 21 февраля 2022 года аэропорты Нижневартовска и Ханты-Мансийска возобновят международное авиасообщения. Ограничения, которые действовали два года, сняты. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«Принято решение о возобновлении с 21 февраля полётов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определённой для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учётом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении.

Перед полётом в иностранные государства рекомендовано пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, из аэропорта Сургута открыты рейсы за рубеж с 31 августа 2021 года. Открытие международного авиасообщения из Нижневартовска и Ханты-Мансийска ожидалось еще осенью прошлого года.