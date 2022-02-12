Только 10 из 118 случаев заражения омикроном в Югре являются завозными

В Югре, по данным Роспотребнадзора за 11 февраля, выявлено 118 случаев заражения новым штаммом омикрон в 10 муниципалитетах – Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нижневартовск, Мегион, Советский район, Когалым, Сургутский район, Лангепас, Нефтеюганск.

При этом 10 из них являются завозными из Египта, Турции, Сомали, ОАЭ, Доминиканы, Испании, Таджикистана, Казахстана.

«В 110 случаях (92,3%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 6 (5,08%) – по типу пневмонии, в 2 случаях (1,7%) – бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – прокомментировали в Роспотребнадзоре ХМАО.

Напомним, что накануне в регионе выявили 3 644 новых случаев заражения ковидом.