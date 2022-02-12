Десять ковид-пациентов скончалось в Югре за сутки

В Югре за сутки выявили 3 644 новых случая заболевания коронавирусом. Новые зараженные зафиксированы в 22 муниципалитетах. Больше всего зарегистрировано в Сургуте (665), второе и третье место поделили Нижневартовск (371) и Ханты-Мансийск (353) соответственно. Немного отстает Нефтеюганск – там за сутки заболели 338 человек.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 65, с симптомами ОРВИ – 3 571, в бессимптомной форме заболевания – 8. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 160 503.
Десять пациентов скончались от ковида накануне. Всего летальных исходов: 2 227.
Выздоровели за весь период пандемии 107 727 человек.
Грипп
Острые респираторные инфекции (простуда)
Корь
Свинка (эпидемический паротит)
Краснуха
Ветряная оспа
Опоясывающий герпес
Заражение вирусом простого герпеса
Инфекционный мононуклеоз
Заболевания, вызванные парвовирусом В19
Контагиозный моллюск