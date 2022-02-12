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3 644 югорчанина заболели коронавирусом накануне

Десять ковид-пациентов скончалось в Югре за сутки

3 644 югорчанина заболели коронавирусом накануне
Фото: pixabay.com

В Югре за сутки выявили 3 644 новых случая заболевания коронавирусом. Новые зараженные зафиксированы в 22 муниципалитетах. Больше всего зарегистрировано в Сургуте (665), второе и третье место поделили Нижневартовск (371) и Ханты-Мансийск (353) соответственно. Немного отстает Нефтеюганск – там за сутки заболели 338 человек.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 65, с симптомами ОРВИ – 3 571, в бессимптомной форме заболевания – 8. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 160 503.

Десять пациентов скончались от ковида накануне. Всего летальных исходов: 2 227.

Выздоровели за весь период пандемии 107 727 человек.


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12 февраля в 12:25, просмотров: 1812, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
12 февраля в 16:34
Господа из СМИ,вам еще не надоело пиарить КОВИД. А коли вы такие заботистые. тогда пишите о заболеваемости
Грипп
Острые респираторные инфекции (простуда)
Корь
Свинка (эпидемический паротит)
Краснуха
Ветряная оспа
Опоясывающий герпес
Заражение вирусом простого герпеса
Инфекционный мононуклеоз
Заболевания, вызванные парвовирусом В19
Контагиозный моллюск

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