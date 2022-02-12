Десять ковид-пациентов скончалось в Югре за сутки

В Югре за сутки выявили 3 644 новых случая заболевания коронавирусом. Новые зараженные зафиксированы в 22 муниципалитетах. Больше всего зарегистрировано в Сургуте (665), второе и третье место поделили Нижневартовск (371) и Ханты-Мансийск (353) соответственно. Немного отстает Нефтеюганск – там за сутки заболели 338 человек.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 65, с симптомами ОРВИ – 3 571, в бессимптомной форме заболевания – 8. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 160 503.

Десять пациентов скончались от ковида накануне. Всего летальных исходов: 2 227.

Выздоровели за весь период пандемии 107 727 человек.