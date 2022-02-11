Онкобольным в ХМАО оплатят проезд в медучреждения для проведения диагностических исследований

В ХМАО онкобольным компенсируют проезд для проведения диагностических исследований в медицинских учреждениях округа. Соответствующие изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки одобрили члены регионального правительства, сообщили в пресс-службе департамента общественных и внешних связей Югры.

По словам губернатора Натальи Комаровой, документ подготовили на основании обращений югорчан. Согласно ему, онкобольные получат компенсацию за проезд в места проведения диагностических исследований.

«Ранее компенсировались расходы на проезд для получения химиотерапии, радиологических видов лечения. В этой мере социальной поддержки нуждаются свыше 2 тысяч югорчан. За последние 3 года проведено более 7 тысяч диагностических исследований», – подчеркнула глава региона.

Ожидается, что мерой социальной поддержки ежегодно смогут пользоваться около 2,5 тысячи человек.