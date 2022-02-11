Прокуратура в ХМАО потребовала от МУП отремонтировать котельные в сельских поселениях

В Ханты-Мансийском районе коммунальщики спустя рукава обслуживали десять котельных, распложенных в сельских поселениях, и не реагировали на замечания. Теперь по решению суда они должны отремонтировать котельные в течение месяца, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

На нарушениях попалось муниципальное предприятие ЖЭК-3. «Дымовые трубы котельных не приведены в надлежащее техническое состояние, здания котельных нуждаются в ремонте, требуется проведение мероприятий по продлению срока службы теплоэнергетического оборудования», - говорится в сообщении пресс-службы.

Органы Ростехнадзора неоднократно выдавали предписания об устранении указанных нарушений, однако коммунальщики на них не реагировали. Чтобы исправить ситуацию, межрайонный прокурор обратился с иском в суд. Его заявление было удовлетворено в полном объеме.