Губернатор Югры попросила привязать руки главе Мегиона во время прямого эфира

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила связать мэра Мегиона Олега Дейнеку, который во время онлайн-встречи с жителями города стучал ручкой по столу.

«Заберите у Олега Александровича ручку, привяжите руки. Это просто… страшно напрягаете», - сказала шутливо Наталья Комарова.

Олег Дейнеко активно жестикулировал, когда рассказывал о ходе благоустройства Аллеи трудовой славы у памятника первопроходцам. После замечания он извинился и ручкой больше не стучал.

В ходе прямого эфира Олег Дейнека рассказал об итогах работы за 2021 год: что сделано в сфере благоустройства и строительства, расселения аварийного жилья, решения проблемы с безнадзорными животными. Губернатор и глава города также обсудили уборку снега и работу коммунальных предприятий.