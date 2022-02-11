16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9867   EUR  85,3574  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Ручка главы Мегиона напрягла Наталью Комарову

Губернатор Югры попросила привязать руки главе Мегиона во время прямого эфира

Ручка главы Мегиона напрягла Наталью Комарову
Видео: vk.com/shtabugra

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила связать мэра Мегиона Олега Дейнеку, который во время онлайн-встречи с жителями города стучал ручкой по столу.

«Заберите у Олега Александровича ручку, привяжите руки. Это просто… страшно напрягаете», - сказала шутливо Наталья Комарова.

Олег Дейнеко активно жестикулировал, когда рассказывал о ходе благоустройства Аллеи трудовой славы у памятника первопроходцам. После замечания он извинился и ручкой больше не стучал.

В ходе прямого эфира Олег Дейнека рассказал об итогах работы за 2021 год: что сделано в сфере благоустройства и строительства, расселения аварийного жилья, решения проблемы с безнадзорными животными. Губернатор и глава города также обсудили уборку снега и работу коммунальных предприятий.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 10:52, просмотров: 607, комментариев: 5
Комментарии:
Марина Пудовкина
Сегодня в 12:03
Это единственное, что напрягает губернатора?
йося
Сегодня в 12:14
"Привяжите руки", это типа оденте смирительную рубашку, одеть смирительную рубашку это типа закрыть в психушку, а одеть смирительную рубашку в психушке это типа пытки.
Так шо терпите господа
Аванес
Сегодня в 12:40
Сидел слишком развязно, вот и докопалась.
Сергей Б
Сегодня в 12:41
Ну Дейнека разошелся конечно рапортуя. Хорошо, что еще башмаком не стал по столу стучать.

Такое впечатление что в Югре Хрущев воскрес во многих лицах.
Сергей Б
Сегодня в 12:44
Югра хрущевского периода-2.
Показать все комментарии (5)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 20 врачей Югры боролись за жизнь женщины, решившейся на домашние роды 1901
  2. ​Путин пожелал выздоровления Жириновскому, который попал в больницу с коронавирусом 1039
  3. ​Сургут-2021: что сделано? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 857
  4. Ручка главы Мегиона напрягла Наталью Комарову 607
  5. Умерла актриса Евгения Брик 583
  6. ​Семеро югорчан скончались от коронавируса за сутки 538
  7. ​В Нефтеюганске после жалобы посетителя закрыли кафе «Регион 186» 425
  8. ​Не новые, но дорогие: цены на б/у автомобили растут 408
  9. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 389
  10. ​Несколько слов о технологиях гражданской активности и судах 378
  1. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 4200
  2. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 3868
  3. ​Борьба за «Аэрофлот» 3517
  4. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 3400
  5. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 3314
  6. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 3175
  7. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 3146
  8. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 2853
  9. ​Муниципалитеты Югры принимают решение о продлении дистанционного режима обучения школьников 2678
  10. ​«Альтернатива»: житель Сургута держал в рабстве гражданку Нигерии 2676
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31166
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24135
  3. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 12266
  4. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 11989
  5. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 11599
  6. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 11368
  7. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 11201
  8. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 10402
  9. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7302
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7033

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика