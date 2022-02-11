В ХМАО зарегистрировано самое больше число владельцев оружия в УрФО

120 тысяч единиц оружия зарегистрировано в Югре у 63 тысяч человек. Регион лидирует по числу владельцев оружия в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом на пресс-конференции рассказал замначальника управления Росгвардии по ХМАО - начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Михаил Клепалов.

«В округе у нас наибольшее количество владельцев оружия, зарегистрированных в Уральском федеральном округе. У нас округ традиционно является округом охотников и рыбаков, граждане наши приобретают не по одной единице оружия, а зачастую по две, по три. Более 63 тысяч владельцев оружия у нас, которые имеют на руках более 120 тысяч единиц оружия», - цитирует Клепалова «Интерфакс-Урал».

Югорчане владеют почти 60 тысячами единиц гладкоствольного оружия, 30 тысячами нарезного, 15 тысячами единиц травматического, 10 тысячами газового, а также оружием самообороны.

В 2021 году в регионе прошло более 20 тысяч проверок владельцев оружия. Выявлено 1,5 тысячи нарушение, изъято более 1,7 тысячи единиц оружия.