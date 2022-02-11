Суд приостановил работу кафе в Нефтеюганске на две недели из-за санитарных нарушений

В Нефтеюганске на две неделе приостановлена работа кафе «Регион 186». Такое решение принял суд после рассмотрения административного дела, возбужденного специалистами Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

С жалобой в Роспотребнадзор обратился один из посетителей кафе. В ходе проверки заведения сотрудники ведомства установили многочисленные нарушения. Среди них - отсутствие товарно-сопроводительной документации на сырье и продукты и технологических карт на производимую продукцию.

«Планировка и технические возможности предприятия не обеспечивают соблюдение требований к поточности технологических процессов, т.к. недостаточный набор изолированных и специально оборудованных помещений для приготовления и хранения отдельных видов пищевой продукции», - говорится в сообщении пресс-службы окружного Роспотребнадзора.

Также в кафе обнаружили нарушения режима уборки и отсутствие производственного контроля. К работе в заведении были допущены люди, не имеющие сведений о состоянии здоровья, без медицинского освидетельствования и гигиенической аттестации.