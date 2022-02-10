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20 врачей Югры боролись за жизнь женщины, решившейся на домашние роды

Домашние роды чуть не закончились смертью югорчанки от потери крови

20 врачей Югры боролись за жизнь женщины, решившейся на домашние роды
Фото: pixabay.com

В Нягани женщина решила рожать дома и чуть не умерла от потери крови: если бы не профессионализм бригады скорой помощи и врачей, эта история могла закончиться плачевно. В родильное отделение пациентку доставили с давлением 40/0, массивной кровопотерей, спутанным сознанием.

Горожанку отвезли в операционную. 20 докторов восемь часов боролись за ее жизнь. За это время пациентке перелили четыре литра крови и ее компонентов. К 12 часам ночи женщину удалось стабилизировать и на следующий день в сопровождении реаниматолога ее доставили в реанимационное отделение ОКБ Ханты-Мансийска.

Отмечается, что пациентка состояла на учете в женской консультации, ей рекомендовали дородовую госпитализацию, но она отказалась. На телефонные звонки врачей югорчанка не отвечала, не открывала дверь акушерке.

С ребенком, кстати, все хорошо. После осмотра врачами и оценки состояния его оставили для наблюдения в отделении новорожденных Няганской окружной больницы. На пятые сутки его уже выписали домой в удовлетворительном состоянии. Женщина на днях также вернулась в родной город, ее записали на плановый осмотр.

«К сожалению, это не первый случай, когда женщины принимают решение рожать дома, не оценивая адекватно все риски для себя и своего ребенка, – делится заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Татьяна Назаренкова. – Сегодня нам чудом удалось избежать случая материнской смертности. А если бы чуда не произошло? Ведь счет шел буквально на минуты. Безмерная благодарность от нас всей бригаде скорой медицинской помощи, которая сделала все правильно и профессионально»


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Сегодня в 17:02, просмотров: 674, комментариев: 0
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