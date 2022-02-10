Домашние роды чуть не закончились смертью югорчанки от потери крови

В Нягани женщина решила рожать дома и чуть не умерла от потери крови: если бы не профессионализм бригады скорой помощи и врачей, эта история могла закончиться плачевно. В родильное отделение пациентку доставили с давлением 40/0, массивной кровопотерей, спутанным сознанием.

Горожанку отвезли в операционную. 20 докторов восемь часов боролись за ее жизнь. За это время пациентке перелили четыре литра крови и ее компонентов. К 12 часам ночи женщину удалось стабилизировать и на следующий день в сопровождении реаниматолога ее доставили в реанимационное отделение ОКБ Ханты-Мансийска.

Отмечается, что пациентка состояла на учете в женской консультации, ей рекомендовали дородовую госпитализацию, но она отказалась. На телефонные звонки врачей югорчанка не отвечала, не открывала дверь акушерке.

С ребенком, кстати, все хорошо. После осмотра врачами и оценки состояния его оставили для наблюдения в отделении новорожденных Няганской окружной больницы. На пятые сутки его уже выписали домой в удовлетворительном состоянии. Женщина на днях также вернулась в родной город, ее записали на плановый осмотр.

«К сожалению, это не первый случай, когда женщины принимают решение рожать дома, не оценивая адекватно все риски для себя и своего ребенка, – делится заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Татьяна Назаренкова. – Сегодня нам чудом удалось избежать случая материнской смертности. А если бы чуда не произошло? Ведь счет шел буквально на минуты. Безмерная благодарность от нас всей бригаде скорой медицинской помощи, которая сделала все правильно и профессионально»