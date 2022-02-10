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В Югре продолжается снижение заболеваемости коронавирусом

Сургут внес наибольший вклад в суточный прирост заболевших ковидом в ХМАО – 1 056 новых случаев

В Югре продолжается снижение заболеваемости коронавирусом
pixabay.com

За минувшие сутки в 22 муниципалитетах Югры выявлен 3 261 новый случай заражения коронавирусом. Снижение суточного прироста заболевших происходит четвертый день подряд. Больше всего новых зараженных зарегистрировано в Сургуте – 1056. Следом идет Нижневартовск – 294, Ханты-Мансийск – 251 и Нефтеюганск – 238, сообщает окружной оперативный штаб.

«На момент выявления у 3 188 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 73 зафиксирована пневмония», - говорится в сообщении штаба.

Состояние 101 госпитализированного пациента с ковидом оценивается как тяжелое, 65 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли пять человек. За весь период пандемии, по официальным данным, от инфекции в округе скончались 2 210 человек.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 227, комментариев: 0
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