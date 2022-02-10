Замминистра юстиции обсудил с властями ХМАО перспективы развития сети исправительных центров

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов посетил с рабочим визитом Ханты-Мансийск и Сургут, сообщает пресс-служба ведомства. Он встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой и обсудил с ней актуальные вопросы взаимодействия Минюста России и региона.

Также Всеволод Вуколов провел совещание, на котором обсуждались перспективы развития сети исправительных центров в регионе и вопросы трудоустройства осужденных на принудительные работы. Участниками совещания стали представители органов власти, общественники и предприниматели, уполномоченные по правам человека и по защите прав предпринимателей в округе.