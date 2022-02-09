Югорчанка сняла на видео свою соседку в обнаженном виде и отправила запись общим знакомым

Жительница одного из поселков Советского района стала фигуранткой уголовного дела. 23-летняя девушка подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, 1 января 2022 года подозреваемая, находясь в общем коридоре многоквартирного дома, увидела через приоткрытую дверь свою соседку в обнаженном виде и сняла ее видео. Затем девушка разослала видеозапись своим, в том числе общим с потерпевшей, знакомым. Сделала она это из мести за ранее возникавшие бытовые ссоры.