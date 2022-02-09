Власти Югры заплатят студентам за работу с коронавирусными пациентам

В ХМАО студенты медицинских колледжей и вузов получают выплаты за работу с ковид-пациентами. Об этом напомнила губернатор Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава округа отметила, что решение о выплатах в 2022 году приняло региональное правительство. Деньги предусмотрены для студентов за участие в мероприятиях по профилактике и снижению рисков распространения ковида.

Выплаты предоставляются обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, уточнил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Размеры выплат варьируются. Для обучающихся по программам высшего образования – программам ординатуры – 1 370 рублей в день; обучающихся 5-6 курсов по программам высшего образования – программам специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия» – 820 рублей в день; обучающихся 4 курса по образовательным программам среднего образования – программам подготовки специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» – 820 рублей в день.

«В настоящий момент к работе в медицинских организациях привлечены и получают соответствующие выплаты около 500 студентов югорских вузов», – отметил директор ведомства.