Акция «Домашнее насилие: крик о помощи за закрытой дверью» пройдет в Югре с 1 по 28 февраля

В Югре с 1 по 28 февраля пройдет акция «Домашнее насилие: крик о помощи за закрытой дверью». Ее организует окружная Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия».

«Домашнее насилие – разрушающий уклад семейной жизни, в котором люди не являются равными, всегда есть «жертва» и «агрессор». При этом сценарий насильственных действий всегда один и тот же: нормальная стадия отношения сменяется нарастающим напряжением, конфликтной обстановкой, за которыми следует акт насилия (оскорбления, унижения, применение физической силы), после чего наступает раскаяние и снова нормальная фаза отношений. Такой цикл имеет свойство с каждым разом уменьшать длительность каждой стадии», – подчеркнули в пресс-службе Центра общественного здоровья и медпрофилактики.

Специалисты советуют обратиться за профессиональной психологической помощью в следующих случаях:

вы думаете, что ситуация безвыходная, будущее кажется ненадежным;

ощущаете ограничение собственных действий во всех сферах жизни;

чувствуете в себе склонность к насилию или применяете насилие по отношению к своим близким;

являетесь свидетелем домашнего насилия или замечаете изменение поведения у своих родственников, которое вас пугает.

Югорчане могут получить квалифицированную психологическую помощь анонимно по телефонам – 8-800-101-12-12 или 8-800-101-12-00. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно.